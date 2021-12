Bombeiro diz que sobreviventes estavam em parte alta da montanha

O bombeiro Arquimedes Mejía, um dos primeiros a chegar ao local onde o avião com a equipe da Chapecoense caiu, disse que os sobreviventes estavam presos nas cadeiras da aeronave. Eles estavam na parte do avião que caiu na área alta da montanha.

Segundo Mejía, a aeronave se dividiu em duas partes, sendo que uma ficou no alto da montanha e a outra desceu. "Pelo que entendo, o avião bateu com o trem de pouso na montanha e se partiu. Uma parte ficou na parte de cima e o restante caiu. Creio que se não tivesse batido na montanha, a tragédia seria ainda pior. Teria caído na cidade de La Unión e feito muito mais vítimas. Foi um milagre isso não ter ocorrido", disse.

Mejía explicou que achou os destroços da aeronave após receber denúncias de moradores que ouviram um forte estrondo na região de Cerro Gordo, na Colômbia. Eles também ficaram sabendo que um avião tinha sumido do radar.

Catorze pessoas foram inicialmente para o local. O bombeiro contou que os sobreviventes foram encontrados por conta dos gritos. "Quando chegamos, ouvimos gritos e isso nos guiou ao exato local", explicou.

Segundo ele, o resgate mais complicado foi da aeromoça Ximena Suárez, que estava presa às ferragens. "Levamos quase uma hora e meia para conseguir resgatá-la", relatou.

Sete pessoas foram retiradas com vida do avião, sendo que o goleiro Marcos Danilo Padilha não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O acidente deixou 71 mortos, entre membros da Chapecoense, convidados, jornalistas e tripulantes.

