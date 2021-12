Bolt testa carros da Ferrari em Fiorano

O homem mais rápido do mundo testou nesta segunda-feira dois dos carros mais velozes da atualidade. O jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 e 200 metros rasos, pilotou os modelos 458 e 599 GTB da Ferrari na pista particular da equipe italiana, em Fiorano. "Eu pensei que era rápido, mas esses carros incríveis deram à palavra rápido um novo significado", disse Bolt, que participou do evento por ser patrocinado pela mesma empresa que fabrica o material esportivo da Ferrari.

O jamaicano voltou a treinar recentemente após perder o final da temporada europeia devido a um problema nas costas. A expectativa é que ele defenda seus títulos nos 100 e 200 metros no Campeonato Mundial de Daegu, na Coreia do Sul, em 2011.

adblock ativo