Bolt fecha a temporada com vitória na Diamond League

Homem mais rápido do mundo e um dos maiores nomes do esporte na atualidade, Usain Bolt não vai encerrar a temporada com o melhor tempo de 2013 nos 100m. Nesta sexta-feira, 6, ele venceu a prova na etapa final da Diamond League, em Bruxelas, com o tempo de 9s80, e se manteve mais lento que o norte-americano Tyson Gay, líder do ranking mundial com 9s75.

Gay, porém, está afastado do esporte por ter testado positivo num exame antidoping e deve perder a marca que fez na seletiva norte-americana para o Mundial. Bolt, por enquanto, fecha a temporada com o segundo melhor tempo do ano: os 9s77 que lhe deram o título mundial em Moscou, no mês passado.

Nesta sexta, Bolt teve como principal adversário o norte-americano Michael Rodgers, que ficou com a prata com 9s90, assumindo o sexto lugar no ranking. Numa prova de alto nível, o bronze foi para o jamaicano Nesta Carter, com 9s94, que superou apenas no photofinish o norte-americano Justin Gatlin.

Dos dez melhor do ranking mundial, apenas Asafa Powell, Tyson Gay (ambos afastados por doping) e o jamaicano Nickel Ashmeade não correram em Bruxelas. A prova teve cinco atletas correndo abaixo dos 10s.

Mulheres

Shelly-Ann Fraser-Pryce, que, assim como Bolt, também voltou do Mundial com três medalhas de ouro (100m, 200m e 4x100m), venceu os 100m em Bruxelas. A jamaicana correu para 10s72, marcando o recorde da mais forte etapa da Diamond League.

Assim, na última prova da temporada, ela fez o segundo melhor tempo do ano, atrás apenas dos 10s71 que lhe deram o título mundial em Moscou. Em Bruxelas, a prata foi para a norte-americana Alexandria Anderson (10s97) e o bronze para a jamaicana Carrie Russell (10s99).

