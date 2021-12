Bolt é confirmado em etapa suíça da Diamond League

O velocista jamaicano Usain Bolt confirmou nesta segunda-feira, 13, que vai participar da etapa de Zurique da Diamond League, a penúltima da temporada 2013, que está marcada para o dia 29 de agosto. O astro, porém, ainda não definiu se competirá na prova 100 metros ou dos 200 metros.

A etapa de Zurique, realizada no Estádio Letzigrund, será a primeira competição de Bolt após a realização do Mundial de Atletismo, marcado para o período entre 10 e 18 de agosto em Moscou.

Na Rússia, ele tentará defender os seus títulos dos 200 metros e do revezamento 4x100 metros, além de reconquistar a prova dos 100 metros, que na última edição do Mundial foi vencida pelo também jamaicano Yohann Blake - Bolt foi desclassificado por "queimar" a largada.

Bolt já competiu outras cinco vezes em Zurique, sendo que no ano passado venceu a prova dos 200 metros com o tempo de 19s66. "Estou emocionado com a ideia de voltar para Zurique. Gosto do ambiente eletrizante do estádio", afirmou o astro jamaicano.

