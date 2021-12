Bolt diz que vai focar nos 200m após Commonwealth

Após ajudar a Jamaica a levar o ouro no 4x100m nos Jogos da Commonwealth, Usain Bolt revelou que vai se concentrar na disputa dos 200 metros, sua prova favorita, na sequência da temporada. "Acho que já fiz o bastante nos 100 metros", disse o velocista à rádio BBC, da Inglaterra.

Bolt é o atual recordista e campeão olímpico e mundial nos 100 e nos 200 metros. Mas nunca escondeu sua preferência pela segunda prova. "Sei que as pessoas querem me ver correr bem rápido os 100, mas eu amo os 200 e quero fazer algo especial a mim mesmo. Então, meu principal objetivo é os 200", declarou.

O jamaicano cravou o recorde mundial nesta prova há cinco anos, no Mundial de Berlim, com o tempo de 19s19. Ele, no entanto, ainda não está satisfeito. Quer correr abaixo dos 19 segundos. "Sempre disse que quer correr abaixo dos 19s. Este é uma das minhas grandes metas e um dos meus sonhos. E com certeza vou treinar duro para ver o que acontece."

Apesar disso, Bolt não negou que continuará correndo a prova dos 100 metros, a mais tradicional do atletismo mundial. Sua próxima prova será justamente nesta distância, no Rio de Janeiro, em evento de exibição, no dia 14. Depois competirá nesta distância em Varsóvia, no dia 23, e Zurique, no dia 28.

Bolt revelou que a prova dos 100 metros não tem mais o mesmo apelo por causa da sua idade. Prestes a completar 28 anos, ele diz que tem sofrido mais com o desgaste físico ao longo das últimas temporadas. "Eu já percebo uma diferença no meu corpo principalmente depois dos exercícios. E também tenho que trabalhar um pouco mais duro e não posso sair tanto quanto eu costumava".

