Bolt diz que sua última temporada será sem stress e com foco nos 100m

Aos 30 anos, Usain Bolt está em sua última pré-temporada. No ano que vem, o astro, dono de nove medalhas olímpicas, vai se aposentar das pistas. A despedida, conforme já foi anunciado e reiterado diversas vezes, será no Mundial de Atletismo de Londres, em agosto.

Até lá, o foco será na preparação para a prova de 100m, sempre visando aproveitar ao máximo seus últimos momentos como velocista. "Essa é minha última temporada e eu tenho apenas que ir lá e aproveitar. Fizemos a maior parte do trabalho ao longo dos últimos dois anos e agora é minha última temporada. O foco é nos 100m e eu quer tentar aproveitar a temporada, sem muito stress", disse o astro ao jornal jamaicano The Gleaner.

De acordo com Bolt, em sua última temporada ele tentará participar do maior número possível de eventos, de forma a interagir bastante com os torcedores antes da aposentadoria. "É tudo pelos meus fãs. Eu acho que eles sempre me mostraram muito amor e eu apenas tenho que ir lá por eles e fazer o meu melhor."

Como de costume, Bolt vai revelando detalhes de sua programação aos poucos. Em outubro, contou qual será sua última prova na Jamaica: o Racers Grand Prix, um competição anual no Estádio Nacional de Kingston, capital jamaicana, disputada sempre em junho, em um dia só.

O recordista mundial dos 100m e dos 200m não precisa participar do Campeonato Jamaicano do ano que vem porque já está automaticamente classificado para o Mundial do ano que vem, onde vai defender seus títulos. A competição no estádio olímpico de Londres vai de 5 a 13 de agosto.

Ele deve abrir a temporada na edição inaugural do Nitro Summer Series, competição que acontece em fevereiro, na Austrália. Ele nunca disputou provas no país e deve receber cerca US$ 1 milhão para isso.

adblock ativo