Bolt avisa que fará sua última corrida na Jamaica em junho e para após Mundial

Dono de nove medalhas de ouro olímpicas, três de cada uma das últimas três edições do Jogos, Usain Bolt está mesmo muito perto da aposentadoria. Nesta sexta-feira, 14, ele participou de um programa matinal na televisão jamaicana e, entre uma brincadeira e outra, avisou que fará, em junho, sua última prova em seu país natal.

"Eu definitivamente vou me aposentar depois do Mundial de Atletismo em Londres, que vai ser o meu último. O Racers Grand Prix vai ser minha última prova diante do povo da Jamaica, a última vez que vou correr na Jamaica", contou.

O Racers é uma competição anual no Estádio Nacional de Kingston, capital jamaicana, disputada sempre em junho, em um dia só. Reúne majoritariamente atletas da Jamaica, mas também de outros países da América Central e dos Estados Unidos. Bolt, que é da equipe da Racers, correu lá este ano e venceu os 100m com 9s88.

O recordista mundial dos 100m e dos 200m não precisa participar do Campeonato Jamaicano do ano que vem porque já está automaticamente classificado para o Mundial do ano que vem, onde vai defender seus títulos. A competição no estádio olímpico de Londres vai de 5 a 13 de agosto.

