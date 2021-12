Bolsas-esporte impulsionam atletas baianos à Olimpíada

Para conseguirem bancar os custos do esporte de alto rendimento e se manterem no topo dos rankings internacionais, os onze atletas e paratletas baianos com chance de medalha na Rio-2016 contam com bolsas esportivas como principal fonte de renda e investimento nas carreiras.

Todos eles dispõem de apoio da Bolsa Pódio, a mais alta categoria da Bolsa Atleta, do governo federal, que é destinada a atletas com medalhas em Olimpíada e Mundiais, boa posição em rankings ou chances claras de pódio nos Jogos do próximo ano.

O Ministério do Esporte informa que os valores da bolsa variam entre R$ 5 mil e R$ 15 mil mensais, a depender do nível do atleta - quanto melhor a colocação em relação a medalhas olímpicas, Mundiais e ranking internacional, maior é o auxílio (veja o infográfico ao lado). Ainda de acordo com a pasta, são 224 os beneficiados pelo auxílio federal, sendo 140 competidores olímpicos e 84 paralímpicos.

A boxeadora soteropolitana Adriana Araújo, que conquistou a medalha de bronze em Londres-2012, conta que a bolsa serve para cobrir despesas com a modalidade, ajuda no transporte para competições e a pagar as contas.

"Sem sombra de dúvida, é de uma ajuda grandiosa para o atleta. Ela ajuda com os custos do esporte, que são bastante altos. No alto rendimento, a gente tem sempre que renovar roupas, tênis, equipamentos, luvas... Por isso precisamos de uma bolsa alta para fazer essas trocas com a frequência necessária. O auxílio vai também para o gasto com passagens, porque, vira e mexe, a gente tem que viajar para treinar, e ainda ajuda nas contas do dia a dia, afinal, vivemos do esporte", explicou.

Acúmulo permitido

Apesar de a bolsa mais alta ser a do governo federal, o benefício é cumulativo. Isso permite que o atleta que recebe o Bolsa Pódio possa contar também com a Bolsa Esporte, do governo do estado, e programas como o Faz Atleta - que arrecada recursos pela Lei de Incentivo ao Esporte -, além de patrocínios diretos de empresas públicas e privadas.

Campeão mundial de maratonas aquáticas, Allan do Carmo reúne quase todos os patrocínios disponíveis. Além da Bolsa Pódio, ele recebe apoio da Bahiagás, pelo Faz Atleta, e dos Correios, via confederação. Já Adriana Araújo tem outros tipos de suporte, como o da Nissan.

"Esse patrocínio não é financeiro, é um serviço de locomoção aos treinos. De recurso financeiro, eu ganho a Bolsa Pódio, recursos da Lei Agnelo/Piva via confederação, e o Bolsa Esporte estadual", detalhou a pugilista.

Além dela e de Allan, recebem a Bolsa Pódio os boxeadores Robenilson de Jesus e Robson Conceição, os canoístas Isaquias Queiroz e Erlon de Souza, a maratonista aquática Ana Marcela Cunha, o jogador de vôlei de praia Ricardo Santos e o judoca Diego Ferreira Santos. As paratletas Marta Santos Ferreira e Verônica Mauadi completam a lista.

Nível internacional

Assim como a federal Bolsa Pódio, a estadual Bolsa Esporte aumenta o valor do auxílio de acordo com o ranqueamento do atleta, que chega até a categoria internacional, dividida em A, B e C.

A divisão é parecida com a federal: na primeira, estão os atletas ou paratletas com nível olímpico. Depois, de nível pan-americano e mundial júnior, e, por fim, atletas e paratletas de nível sul-americano ou pan-americano júnior.

O valor dos benefícios difere bastante. Enquanto a Bolsa Pódio pode chegar a R$ 15 mil mensais, a Bolsa Esporte Categoria Internacional A é de R$ 2 mil mensais.

O que não pode

Enquanto o atleta pode acumular bolsas federal, estadual e municipal (se houver), o mesmo não acontece com o Faz Atleta e outros benefícios de incentivo fiscal. O valor do auxílio pode chegar a R$ 900 para atleta e treinador, que tem direito de inscrever no programa até três atletas ou equipes.

O FazAtleta tem como lastro a concessão do abatimento no Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). O apoio cobre despesas em viagens, aluguel de equipamento esportivo, contratação de seguro de vida e aquisição de material esportivo, além de recebimento de bolsa-auxílio para o atleta e remuneração para o técnico, que o acompanha.

