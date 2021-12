Bolsa Esporte contempla 51 atletas e paratletas baianos

O governo da Bahia publicou nesta quinta-feira, 13, no Diário Oficial do Estado, a lista de 51 atletas e paratletas baianos, de 12 modalidades esportivas, selecionados para o programa Bolsa Esporte, que estabelece um benefício entre R$ 380 e R$ 2 mil, a depender da qualificação do esportista.

Nesta edição, os esportes com maior número de contemplados foram o futebol de 5 (para deficiente visuais) e a canoagem, com 11 projetos cada. Boxe (7), Karatê (6), Taekwondo (4), Bicicross e Ginástica (3), Xadrez (2), além de Vela, Remo, Natação e Basquete (um, cada) também estão entre os esportes com atletas contemplados.

Entre os contemplados com a bolsa de maior valor (R$ 24 mil por ano; R$ 2 mil por mês) está o paratleta Jefinho, do futebol de 5, medalhista de ouro na categoria nas Paralimpíadas de Londres, considerado o melhor jogador do mundo no esporte. (Veja a lista completa de contemplados aqui).

Segundo a classificação do Bolsa Esporte, o atleta olímpico, paraolímpico e mundial adulto tem direito a uma bolsa no valor de R$ 2 mil. Pan-americano, parapan-americano adulto e mundial júnior ou juvenil, R$ 1.500. Atleta e paratleta sul-americano adulto e pan-americano júnior ou juvenil, R$1 mil. Atleta e paratleta nacional adulto, R$ 800. Atleta e paratleta nacional júnior e juvenil ou infantil internacional, R$ 600. Talento Esportivo, R$ 380.



