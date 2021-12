Bolívia e Colômbia ficam no empate pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Bolívia e Colômbia empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira, 2, no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Os colombianos abriram o placar aos 69 minutos, através do atacante Roger Martínez. Já Carlos Saucedo igualou para os anfitriões aos 83, na partida disputada nos 3.600 m de altitude da capital boliviana.

Com este resultado, a Colômbia chega aos sete pontos e assume provisoriamente a quarta posição que era do Uruguai (5º), que entra em campo ainda nesta quinta-feira diante do lanterna Peru (10º), em Lima. Já os bolivianos têm seis unidades e estão oitavo.

No próximo domingo, pelo confronto adiado da 6ª rodada por conta da pandemia de Covid-19, os colombianos viajam para encarar o Paraguai (6º) e a seleção boliviana encara fora de casa os uruguaios.

adblock ativo