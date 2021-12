Boletim informa que Verônica continua sob vigilância médica

O hospital Aliança divulgou na tarde desta sexta-feira, 5, novo boletim oficial a respeito do quadro clínico da nadadora paralímpica Verônica Mauadie de Almeida, que segue internada na Unidade de Terapia Intensiva. A nadadora está internada desde a última segunda-feira, 1º.

O hospital informa também que ela não está em coma induzido. A assessoria de imprensa do Aliança disse não saber informar quando haveria uma possível transferência da paratleta para o Hospital São Rafael. A assessoria informou que somente em um segundo boletim do dia - a ser divulgado nas próximas horas ou no sábado, 6 -, poderá dar informação a respeito da transferência de hospital.

Leia boletim na íntegra:

"O quadro clínico da Sra. Verônica Mauadie de Almeida, paratleta do Esporte Clube Vitória, portadora de doença de Ehler Danlos, que permanece na UTI do Aliança desde 1º de maio, aos cuidados da equipe médica formada pelos neurologistas Elias Pimenta e Aroldo Bacelar, vem dependendo de vigilância médica e monitorização permanentes. Mantém-se em ventilação espontânea com uso de sedativos, porém não está em coma induzido. Serão feitas novas avaliaçõ4s clínicas e de exemes complementares, sem previsão de alta dessa Unidade."

