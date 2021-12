Boletim diz que Pelé segue evoluindo: 'Está animado'

A cada boletim médico, o estado de saúde de Pelé parece evoluir mais. O último, divulgado na tarde desta quinta-feira, 4, pelo Hospital Albert Einstein, de São Paulo, relatou que o Rei do Futebol está melhor, sem febre e se alimentando bem. A nota garantiu ainda que o ex-jogador "está animado".

"O paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) permanece evoluindo bem no aspecto clínico. Está animado. Internado em ambiente de semi-intensiva. O cateter que foi anteriormente utilizado para o procedimento dialítico foi retirado hoje, sem intercorrências. Nova avaliação do rim será conduzida na manhã de sexta-feira. Persiste sem febre, alimenta-se adequadamente e com medicação antibiótica ainda por via endovenosa", apontava o boletim.

O cateter utilizado para as sessões de hemodiálise desde a semana passada foi retirado pela manhã e havia a expectativa sobre como Pelé reagiria. No entanto, a boa evolução tranquilizou os médicos. O ex-jogador precisou ser submetido ao procedimento que filtra o sangue na quinta-feira, quando apresentou seu quadro mais grave, de "instabilidade clínica". A situação se agravou principalmente porque ele tem apenas um rim.

O boletim da tarde confirmou a boa evolução que Pelé vem tendo nos últimos dias. No entanto, até por precaução, ele segue internado na unidade semi-intensiva do hospital e ainda recebe medicação antibiótica na veia.

O Rei do Futebol está internado no Albert Einstein desde o dia 24 de novembro. Ele voltara ao local para fazer exames de rotina após ser submetido a cirurgia para remover pedras do rim. E, durante a avaliação médica, foi identificada uma infecção renal, que exigiu a nova internação de Pelé.

