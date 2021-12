Boleirada se une em prol da vida do ex-jogador Alex Alves

Hora mais apropriada para a classe do jogadores de futebol mostrar sua força não há. Alex Alves, revelado pelo Vitória em 1993, sofre de leucemia há quatro anos. No domingo, fez, no hospital Amaral Carvalho, em Jaú (SP), o transplante de medula, tendo um de seus irmãos como doador. Agora, com o processo de recuperação lento e de custo elevado, Alex precisa da força dos colegas para retomar a vida.

Paulo Isidoro, também revelação daquele Vitória de 1993, já tomou a iniciativa para ajudá-lo. O ex-meia, que é o melhor amigo do ex-atacante, tem procurado amigos e atletas para organizar um evento em prol de Alex. A tendência é que ocorra um jogo beneficente. Contudo, no momento, Isidoro prefere não tocar no assunto. O problema é que Alex Alves não gosta de expor sua vida publicamente. "Quero muito fazer algo por ele. Mas, antes preciso de sua autorização. Vou falar com ele nesta quinta sobre isso", resumiu o meia.

Enquanto a autorização não vem, Paulo Isidoro já consegue o apoio de ex-jogadores. "Estou disposto a qualquer coisa para ajudar. Se ocorrer o jogo beneficente, agradeço a Deus por poder fazer parte dele. No sábado, vou encontrar com Paulo Isidoro e discutir o assunto. Também já estou tomando a iniciativa de entrar em contato com outros ex-jogadores nesse sentido", declarou Hugo, também ex-meia do Vitória.

Outro rubro-negro que declara apoio é Rodrigo, também revelado no time de 1993. "A amizade que eu, Alex e Paulo Isidoro criamos foi muito forte. Estou com o Alex para o que der e vier", disse Rodrigo. "A última vez que tive contato com Alex foi há quase um ano. Foi quando soube do que estava ocorrendo e ele me pediu para criar um cachorro que ele tinha, adorava e estava sem condição de tomar conta. Queria dizer a ele que o cachorro está muito bem. Meus filhos o adoram", emendou.

Problema escondido - O drama de Alex Alves, só revelado agora, é antigo. Todas as especulações sobre a doença foram, nos últimos anos, sempre desmentidas pelo ex-jogador de 37 anos, que se recusa a expor seu drama. "Sei que o problema foi descoberto quando ele jogava no Fortaleza (2008). Fiquei sabendo disso há uns oito meses. Sei que Alex ia participar como auxiliar técnico de Rodrigo do jogo beneficente do Neymar em Pituaçu (em dezembro). Em cima da hora, ele desistiu. Acho que a questão foi a doença", comentou Antonio Gustavo, empresário do atleta. "Porém, o Alex sempre foi forte e lidou bem com a situação. Em agosto, encontrei com ele no shopping e ele aparentava estar muito bem", completou.

Alex Alves não permite que qualquer boletim médico seja divulgado. Assim como amigos ou parentes façam declarações sobre sua situação atual. Este é o caso da ex-esposa, Nadia França, que o está ajudando, mas não toca no assunto.

