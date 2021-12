Bola do Outubro Rosa será utilizada na 29ª rodada do Brasileirão

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro terá suas partidas incrementadas com bolas de cor rosa. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta terça-feira, 9, que produziu bolas especiais para reforçar a campanha do Outubro Rosa 2018.

Com detalhes em rosa, as bolas têm o objetivo de fortalecer a mensagem de combate ao câncer de mama e ajudar na conscientização das mulheres para a realização dos exames preventivos. A 29ª rodada do Brasileirão tem jogos neste fim de semana e segunda, dias 13, 14 e 15. Com um grafismo personalizado e detalhes na cor da campanha, a pelota tem uma camada de espuma que garante consistência e maciez em todas as condições climáticas e de gramado, segundo informado pela entidade.

Mais sobre o Outubro Rosa

O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu na dácada 1990 para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada, anualmente, com o objetivo de compartilhar informações, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) participa do Outubro Rosa desde 2010, com eventos técnicos, debates e apresentações sobre o tema, além de produzir materiais e recursos educativos para disseminar informações sobre prevenção e detecção precoce da doença.

adblock ativo