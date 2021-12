Bola de Ouro será entregue em 3 de dezembro

A 63ª Bola de Ouro, maior prêmio individual para um jogador, será entregue em 3 de dezembro em Paris. A edição terá duas novidades, a Bola de Ouro feminina e o troféu Kopa para o melhor jogador de menos de 21 anos, anunciou a France Football.

A melhor jogadora do mundo será eleita pelo votos de jornalistas, como já ocorre entre os homens.

Já o vencedor do troféu Kopa será escolhido pelos 33 vencedores da Bola de Ouro ainda vivos, "entre eles Denis Law, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten, Zinédine Zidane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo…", explicou a France Football, organizadora do prêmio.

Os finalistas para estes três prêmios "serão revelados em 8 de outubro, simultaneamente na emissora l'Équipe e nos sites e redes sociais da France Football e do L'Équipe".

Os favoritos ao prêmio são o croata Luka Modric, o português Cristiano Ronaldo e o egípcio Mohamed Salah.

Modric, finalista da Copa do Mundo da Rússia com a Croácia, parece ter as melhores chances de levar o prêmio pela primeira vez. O meia do Real Madrid foi eleito em agosto o melhor jogador da Uefa da última temporada.

Desde 2008, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os únicos vencedores da Bola de Ouro, com cinco prêmios cada.

