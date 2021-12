Bodyboard: etapa é cancelada e título será decidido na Bahia

Mudança de planos no calendário do circuito brasileiro de bodyboard: o campeão nacional desse ano sairá da etapa do Mahalo Bahia Bodyboarding Show, que começou na quarta-feira, 22, e termina domingo, 26, na praia da Tiririca, em Itacaré.

O motivo foi o cancelamento da etapa seguinte, que aconteceria na praia de Rio das Ostras (RJ), de 7 a 9 de novembro, por causa da curta janela, de apenas duas semanas, entre a realização do evento atual e do próximo.

A informação foi confirmada, nesta quinta, 24, pelo diretor-técnico da Confederação Brasileira de Bodyboard (Cebrasb), Flávio Brito, que alegou haver falta de tempo para realizar a etapa na data oferecida pela prefeitura local.

"A questão financeira não foi o principal problema, mas a logística. Não haveria tempo suficiente para organizar um evento com essa megaestrutura que conseguimos montar aqui em Itacaré", argumentou Brito.

Segundo ele, a decisão de cancelar o evento seguinte foi tomada pensando também nos atletas. "Ficaria muito em cima para que pudessem providenciar passagens aéreas e acomodação", explicou.

Questionado se o adiamento da etapa seguinte é reflexo do momento de transição que o esporte vive no cenário internacional, cujo Mundial foi encerrado com três etapas de antecedência, Brito analisa o fato como uma "fase cíclica".

"Ano eleitoral é sempre difícil para a realização de eventos esportivos. Com certeza, em 2015, teremos bons eventos no Brasil, inclusive de nível internacional", adiantou.

Reação dos atletas

Pentacampeã mundial e nove vezes campeã brasileira, a capixaba Neymara Carvalho avaliou a mudança de planos: "Aconteceu e é reflexo do cenário mundial. Por outro lado, a Bahia salvou o circuito brasileiro".

Para o catarinense Eder Luciano, atual top 16 da elite do bodyboard mundial, o momento é de união entre os atletas. "Essa fase ruim é passageira, mas nós, atletas, estamos unidos para superar", afirmou.

