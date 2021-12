Bode prega 'pé no chão' para o jogo de volta contra o Bahia

A vantagem obtida pelo Vitória da Conquista no jogo de ida da final do Baianão não está sendo encarada pela equipe como irreversível. Autor do segundo gol, o meio-campista Diego Aragão atenta que o Bahia terá, no próximo domingo, o apoio de um estádio cheio, como teve o Bode no domingo, 26.

"Estou feliz, todos os atletas estão felizes. Nosso time é muito bom, como o time do Bahia também é. A vantagem ajuda, mas domingo vai ser uma guerra na Fonte Nova. A gente teve oportunidades aqui, eles também, e as coisas podem se inverter no próximo jogo. Temos o pé no chão", pregou.

Já o técnico alviverde, Evandro Guimarães, elogiou seus atletas e disse que, apesar da folga no placar, a partida não foi fácil. "Esse foi um jogo difícil. O Bahia trabalha com três homens na frente, e fica difícil marcar. Mas os jogadores (do Alviverde) fizeram um bom trabalho, especialmente o Diego Aragão, que fez a função direitinho", avaliou.

Paredão no gol do Bode, o colombiano Viáfara, ex-Vitória, evitou provocações ao antigo alvo, o Bahia. "O que importa é ser campeão", disse.

adblock ativo