Bode começa a vendar ingressos para jogo contra o Bahia

O Vitória da Conquista iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Bahia, que será realizado no dia 5 de março, no estádio Lomanto Júnior, em Conquista, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

O Bode, inclusive, preparou uma promoção para o seu torcedor. O valor do bilhete custará R$ 30 até o dia 4 de março, quando voltará ao preço normal e passará a custar R$ 40.

Pontos de venda

Falcão Calçados (Lauro de Freitas)

Farmácia Ultraeconômica (Olívia Flores)

Tommacon Mat. Construções (Morada dos Pássaros)

Supernatural Sport Nutrition (Av. Siqueira Campos)

