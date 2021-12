Bocha paralímpica: desconhecida e inclusiva

Começou na quitnta-feira, 12, e vai até este sábado, 14, no Pavilhão 4 do Riocentro, o evento-teste de um dos esportes mais diferentes da Rio-2016: a bocha paralímpica. Além de não fazer parte do quadro de esportes dos Jogos Olímpicos (apenas da Paralimpíada), a modalidade é pouco difundida no país e, por enquanto, atrai torcedores e imprensa muito mais pela curiosidade do que pela afinidade.

Para quem não conhece a bocha, trata-se de um jogo de estratégia, que ocorre num corredor ('cancha') de 26,5 cm de comprimento por 4 m de largura. O objetivo do atleta ou do time é lançar o maior número de bolas (azuis de um lado e vermelhas de outro) o mais perto possível da 'Jack' - a bola-alvo, que é branca e menor. No esporte tradicional, é permitido apenas o uso das mãos para o lançamento. Na modalidade paralímpica, o arremesso também pode ocorrer com pés, cabeça, instrumentos de auxílio e, dependendo da categoria (veja o quadro ao lado), com apoio de ajudantes.

No Torneio Internacional de Bocha, um total de 22 atletas, representantes do Brasil, Grã-Bretanha, Portugal, Rússia e Israel, realizam jogos por seleções (quinta-feira) e de maneira individual (sexta e sábado). Além do fator 'apresentação', o objetivo do Comitê Rio 2016 com o evento é o de avaliar operações como o deslocamento de atletas, chegada e partida de delegações, com traslados de aeroporto e hotel, e toda a parte do serviço antidoping e as ações relacionadas aos voluntários. Também haverá os testes da quadra, que é um piso flutuante com outro sintético por cima.

Brasil forte

Apesar da pouca difusão do esporte no país, o Brasil possui hoje dois campeões paralímpicos, com o ouro conquistado na classe BC2 em Londres-2012, com o cearense Maciel de Souza, que é um dos quatro atletas nacionais na disputa do evento-teste. Além dele (ausente no Torneio Internacional), o Brasil tem o maior medalhista do mundo: o paulista Dirceu José Pinto (BC4), que subiu no lugar mais alto no pódio quatro vezes, no individual e nas duplas, tanto em Pequim-2008 quanto em Londres-2012.

Técnico principal da equipe brasileira, Darlan Ciesielski diz que "Nas categorias BC3 e BC4, o Brasil é hoje o terceiro país do mundo. E também tem atletas entre os melhores. Em alguns aspectos a bocha brasileira ainda está atrasada em relação a outros países, mas estamos evoluindo", avalia.

Dos outros países que virão ao Rio para o evento-teste, a Grã-Bretanha chega como medalha de bronze por equipes nos Jogos Paralímpicos Londres 2012 e campeã europeia este ano. David Smith foi prata na BC1 dos Jogos Paralímpicos e ouro no Mundial de Pequim 2014. Nigel Murray foi campeão europeu da BC2 neste ano.

Entenda o esporte e as categorias

As classes funcionais são baseadas nos diferentes quadros de tetraplegia:

BC1 - Atletas que podem ter apoio de ajudantes para estabilizar a cadeira e entrega de bolas

BC2 - Atletas que não recebem assistência

BC3 - Atletas com deficiências severas, que usam material auxiliar e contam com ajudantes ('calheiros'), que obrigatoriamente ficam de costas para o jogo

BC4 - Atletas com deficiências de origem não-cerebral e que não apresentam variações mais severas de coordenação motora

adblock ativo