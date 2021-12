Blatter sugere que pode permanecer na presidência da Fifa

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, voltou a insinuar que pretende permanecer no cargo depois do seu atual mandato, que termina em 2015, e defendeu a inclusão de mais seleções asiáticas nas Copas do Mundo.

Em discurso na sexta-feira no congresso da Confederação Asiática de Futebol (CFA), Blatter, um suíço de 77 anos, falava sobre planos de reforma da Fifa quando deu a entender que não deixará o cargo daqui a dois anos.

"Este será o último mandato, não do cargo, o último mandato da reforma", disse Blatter, sorrindo. Depois, ele ignorou pedidos dos repórteres para esclarecer sua posição.

Anteriormente, Blatter havia declarado que pretendia deixar o cargo ao final do seu quarto mandato, mas em março já havia feito a ressalva de que só faria isso se encontrasse alguém que mantivesse seu legado.

O presidente da Uefa, Michel Platini, que também estava no congresso da CFA na Malásia, é há anos citado como possível sucessor de Blatter. Eleito durante o congresso para presidir a CFA, o xeique bahrenita Salman Bin Ebrahim Al Khalifa disse que apoiaria a permanência de Blatter como presidente da Fifa. "Se ele anunciar, é claro que sim", afirmou a jornalistas. "Ele sempre foi um apoiador do futebol asiático, e se puder cumprir e continuar como presidente é claro que vou apoiá-lo."

VAGAS DA COPA - Blatter também questionou a lógica de a Europa ter tantas vagas na Copa, o que pode ser visto como parte de uma campanha por votos na Ásia.

"Temos de começar a ver o acesso à Copa do Mundo, o acesso à Copa do Mundo deveria ser um pouco mais equilibrado", afirmou. "Em 2014, no Brasil, (teremos) 32 times, um qualificado da América do Sul (o Brasil como anfitrião), e aí você tem 13 equipes de um dos continentes, que é a Europa, e possivelmente mais cinco da América do Sul."

"Se isso acontecer, você tem 19 dos 32, e não há chance de expulsá-los sem que um deles chegue às semifinais. Essa é a lei dos números. Devemos dar uma olhada nisso ... e trazer esses itens para a pauta, porque deveríamos ter um melhor equilíbrio."

A Ásia tem quatro vagas garantidas na Copa, e uma quinta é possível na repescagem disputada contra o quinto colocado das eliminatórias sul-americanas.

adblock ativo