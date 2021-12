Blatter recebe alta de hospital na Suíça e está 'muito feliz', diz assessor

Presidente suspenso da Fifa, Joseph Blatter recebeu alta do hospital em que foi internado nesta semana, em Zurique, na Suíça. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 12, pelo assessor do dirigente, Klaus Stoehlker, em entrevista para o canal de TV da agência Reuters.

Depois de ter sido submetido a exames médicos na semana passada, o suíço de 79 anos de idade precisou dar entrada no hospital, que não divulgou o motivo da internação. Sem fornecer maiores detalhes, sua assessoria confirmou que o dirigente teve um mal-estar e explicou que os problemas estariam relacionados com o estresse sofrido nas últimas semanas.

Envolto nos escândalos de corrupção que assolam a Fifa, entre eles o que envolve a investigação que apura um pagamento suspeito feito por ele a Michel Platini e provocou a suspensão dos dois dirigentes por 90 dias, Blatter agora teve a sua condição de saúde respaldada pela sua assessoria.

"Ele precisou ficar alguns dias no hospital, mas agora saiu, ele está em casa, em Valais. Ele está muito feliz e está relaxando alguns dias até o início da próxima semana, então estará de volta", afirmou Stoehlker, que depois assegurou que Blatter está "se recuperando muito rápido".

A notícia da alta de Blatter acontece no mesmo dia em que a Fifa confirmou que cinco dirigentes tiveram suas candidaturas aprovadas para participar da eleição que servirá para apontar o sucessor do cartola suíço, em 26 de fevereiro do próximo ano. Ali Al Hussein, Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, Jérôme Champagne, Gianni Infantino e Tokyo Sexwale foram anunciados como candidatos, em informe divulgado nesta manhã pela entidade que controla o futebol mundial.

O comitê eleitoral da Fifa, que submete os candidatos a testes de integridade, aprovou cinco dos sete nomes apresentados, sendo que Platini, presidente suspenso da Uefa, ainda precisa aguardar que o exame de sua situação legal seja concluído, enquanto o liberiano Musa Bility, outro possível postulante ao cargo máximo do futebol, foi afastado da disputa.

