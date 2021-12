Blatter oficializou candidatura em carta há duas semanas

Joseph Blatter já é oficialmente candidato à presidência da Fifa há duas semanas e todo o suspense sobre suas intenções não passam de uma estratégia de campanha. Em uma carta obtida pela reportagem datada do dia 8 de setembro de 2014, ele indica oficialmente à entidade que entrará na corrida para as eleições de 2015. O pleito ocorre em maio e, se vencer, Blatter iniciará com 79 anos seu quinto mandato.

Ao contrário do que a carta diz, porém, Blatter insiste publicamente que apenas tem a intenção de se apresentar à eleição e que, entre esta quinta-feira e sexta-feira durante a reunião do Comitê Executivo da Fifa, ele pediria o apoio oficial dos cartolas para concorrer.

Blatter se beneficiou da desistência do francês Michel Platini, presidente da Uefa, de fazer parte da corrida eleitoral. Mas não estará sozinho na eleição. Por enquanto, seu único concorrente é o também francês Jerome Champagne, ex-funcionário da Fifa e diplomata.

Champagne, que vem ganhando espaço entre diversas entidades nacionais, desafiou Blatter a manter uma corrida eleitoral aberta. O francês sugere que haja um debate público e transmitido pelas televisões entre ele e o dirigente suíço.

