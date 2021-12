Blatter lamenta morte de Mandela e decreta luto

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, lamentou nesta quinta-feira a morte do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. O dirigente suíço, que está no Brasil para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2014, também decretou luto na comunidade internacional do futebol.

"É em luto profundo que deixo meus votos de respeito a uma pessoa extraordinária, provavelmente um dos maiores humanistas de nosso tempo e um querido amigo meu: Nelson Mandela. Ele e eu compartilhamos uma crença inabalável no poder extraordinário do futebol para unir as pessoas em paz e amizade, e para ensinar os valores sociais e educacionais básicos na escola de vida", disse Blatter, em comunicado distribuído pela Fifa.

No texto, o presidente da Fifa lembrou da final da Copa do Mundo de 2010, quando Mandela desfilou pelo gramado do Soccer City naquela que seria sua última aparição pública até falecer nesta quinta-feira, em Pretória.

"Quando ele foi homenageado e aplaudido pela multidão no estádio Soccer City, em 11 de julho de 2010, era como um homem do povo, um homem dos seus corações. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Para ele, a Copa do Mundo na África do Sul realmente era um sonho tornado realidade", recordou Blatter.

Para a Fifa, "Mandela ficará nos nossos corações para sempre. As memórias de sua histórica luta contra a opressão, seu incrível carisma e seus valores positivos vão morar para sempre conosco". Em forma de luto, as bandeiras na sede da Fifa ficarão a meio pau e na próxima rodada de jogos internacionais será respeitado um minuto de silêncio.

