Blatter confirma candidatura à reeleição da Fifa

No comando da principal entidade do futebol mundial desde 1998, o suíço Joseph Blatter confirmou nesta sexta-feira, 9, que tentará mais uma reeleição ao fim de seu atual mandato, em 2015. O suíço já avisou que pedirá o apoio aos 209 países filiados à Fifa para tentar ser eleito pela quinta vez consecutiva.

Em entrevista a um jornal da Suíça, ao ser perguntado se confirmava sua candidatura à reeleição, Blatter disse: "Sim, eu gostaria de fazer isso". "O meu mandato está quase no final, mas minha missão ainda não terminou", garantiu o dirigente, que terá 79 anos quando a próxima eleição acontecer, em maio do ano que vem.

Quando seu quarto mandato foi confirmado, na eleição de 2011, Blatter garantiu que aqueles seriam seus últimos quatro anos à frente da Fifa. No entanto, já durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, no começo desse ano, afirmou que não recusaria se os membros da entidade pedissem uma nova candidatura quando se encontrassem para o início da Copa do Mundo, em São Paulo.

A oficialização da candidatura de Blatter deve acontecer no próximo congresso da Fifa, justamente em São Paulo, às vésperas do início do Mundial. Até agora, apenas Jérôme Champagne, ex-dirigente da entidade e antigo aliado do suíço, confirmou que vai concorrer ao cargo. O presidente da Uefa e ex-jogador da seleção francesa, Michel Platini, já admitiu o desejo de comandar a Fifa, mas não deixou claro se tentará se eleger já no próximo pleito.

