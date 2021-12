Bisping derrota Rockhold e fatura cinturão dos médios no UFC

A noite de sábado, 4, premiou Michael Bisping e Dominick Cruz no UFC 199, realizado na Califórnia. Cruz manteve o cinturão dos galos ao derrotar Urijah Faber por decisão unânime dos juízes. Já na luta mais esperada da noite, Bisping nocauteou o falastrão Luke Rockhold e se tornou o novo campeão dos médios.

Bisping foi confirmado como adversário de Rockhold há menos de três semanas, depois que Chris Weidman precisou se afastar por conta de uma hérnia de disco e o brasileiro Ronaldo Jacaré, favorito a substitui-lo, foi submetido a uma cirurgia no joelho. O inglês, então, teve que se acostumar com as provocações do norte-americano, mas deu o troco no ringue e saiu vencedor.

"Escutem, tenho que ser humilde. Obrigado a todos por estarem aqui. Eu sempre fui lutador, sou um cara normal, e esse é meu sonho. Ninguém nunca tiraria isso de mim! Eu aceitaria essa luta com duas semanas, dois dias, dois minutos de aviso. A todos que diziam que eu não tinha poder de nocaute, eu nocauteei este cara no primeiro round. Estou muito feliz, é o dia mais feliz da minha vida", declarou após ser confirmado como vencedor.

Rockhold tinha todo o favoritismo a seu lado, mas vacilou ainda no primeiro round ao sofrer um cruzado de esquerda que o derrubou. Bisping, então, foi para cima, derrubou o campeão novamente e o nocauteou com uma sequência de socos que o deixaram desacordado.

Cruz mantém cinturão

Já na disputa pelo cinturão dos galos, Dominick Cruz não conseguiu nocautear Urijah Faber, mas fez o suficiente durante o combate para superar o rival por decisão unânime dos juízes. O confronto serviu para desempatar a rivalidade, já que os dois haviam se enfrentado duas vezes com uma vitória para cada lado, e novamente Cruz foi superior para manter o cinturão.

