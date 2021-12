Bino vai à fase final do Eco Surf Festival em Itacaré

A Bahia estará representada na fase decisiva do Mahalo Eco Surf Festival, marcada para começar nesta quinta-feira, 30, na Praia da Tiririca, em Itacaré, no sul baiano. Bino Lopes, de Lauro de Freitas, venceu a sua bateria e foi um dos atletas da terra que avançaram nesta quarta, 29, quando foi disputada a primeira metade da terceira fase do torneio.

Bernardo, o Bino, é o único baiano que já venceu o principal campeonato realizado no Estado, em 2011, quando ele foi disputado na praia de Jaguaribe, em Salvador. O objetivo para este ano, como não deixaria de ser, é alcançar um inédito bicampeonato para a terra.

"Vim para isso, né? Estou confiante. É muito bom estar aqui, na minha casa, onde já tive bons resultados. Tomara que venham de novo", disse o Bino Lopes.

Terceira fase

Oito baianos passaram para a terceira fase da competição. Por ser um dos 32 melhores colocados no ranking da Association Of Surfing Professionals (ASP), Bino já começou nesta etapa junto aos cabeças-de-chave da competição.

Nas oito baterias desta quarta, ele e Marco Fernandez garantiram vaga na fase final, enquanto Erick Moraes foi eliminado. Nesta quinta, mais cinco 'nativos' caem na água, quando serão disputadas as oito baterias finais dessa rodada: Yage Araújo, Aurélio Souza, Franklin Serpa, Rudá Carvalho e Leo Andrade.

Além dos baianos, mais nove brasileiros passaram para a fase decisiva, entre eles o cearense Michael Rodrigues, dono da nota recorde até agora: 15,75 pontos de 20 possíveis. A lista é completa por atletas da Austrália, dos EUA, do Hawaii, da Venezuela e das Ilhas Guadalupe.

Nesta quarta também foi dia das meninas estrearem. A cearense Silvana Lima, líder do ranking do WQS e favorita ao título, está entre as oito que avançaram para as quartas. Mais duas brasileiras integram a relação.

