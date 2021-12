Bino Lopes herda vaga de Caio Ibelli em etapa do Mundial de Surfe

Recém-chegado a Salvador, após participar da etapa do WQS do Japão, o surfista baiano Bino Lopes voltou às pressas para as Ilhas Fiji, nesta quinta-feira, 1, para disputar a 5ª etapa do Mundial de Surfe.

Chamada de Outerknown Fiji Pro, esta etapa tem janela de espera programada para o próximo domingo, 4, com previsão de a competição se estender até o dia 16 deste mês nas ilhas de Namotu e Tavarua, em Fiji.

O Brasil contará com nove atletas. O último a entrar foi justamente Bino Lopes, que já disputa o WQS, circuito considerado como a segunda divisão do surfe mundial.

Focado nessa competição intermediária, Bino ocupa a 17ª colocação no circuito que terá quatro etapas seguidas na África do Sul. Os dez melhores do ranking conquistam vaga na elite do surfe mundial em 2018, o WCT.

Como no ano passado foi 12º melhor do WQS, Bino se tornou segundo suplente para as etapas do Mundial de Surfe (WCT).

Por conta disso, seu nome é lembrado para as baterias do mundial sempre que ocorre faltar algum dos titulares. Desta vez, quem deu lugar ao baiano foi o paulista Caio Ibelli, que está lesionado. Na etapa anterior, a Rio Pro, Bino substituiu o ameriano Kelly Slater.

'Bate e volta'

Para essa última etapa, o chamado veio de madrugada. Bino conta que tinha acabado de chegar a Salvador e, por volta das 4h30, recebeu telefonema da WSL. Indagado se queria disputar a etapa, não pensou duas vezes.

"Não tem vida fácil para surfista. O ano inteiro é esse tipo de viagem, e agora estando de alternate do CT (suplente), eu fico focado no QS e ao mesmo tempo na expectativa caso alguém não vá", explicou o baiano.

Bateria com Mineirinhol

Logo na estreia, ele terá como adversário o campeão mundial Adriano Souza, o Mineirinho. "Vou disputar a quarta bateria com Mineirinho, atualmente ele é a minha inspiração número um no surfe. Vou procurar fazer o meu melhor e espero que dê tudo certo", comentou Bino.

Para encarar Mineirinho, melhor surfista do país no momento, Bino espera contar com a torcida. "Esse carinho todo que a galera manda não tem preço. Espero estar representando a Bahia e o Brasil da melhor forma possível", finalizou.

Vida de alternate

Além de Bino, o norte-americano Nat Youg é o primeiro suplente. Young entrará no lugar de Filipe Toledo, que cumprirá suspensão na etapa de Fiji por indisciplina.

Na etapa Rio Pro do Mundial, Filipinho cometeu uma interferência no americano Kanoa Igarashi e foi punido com a perda de metade dos pontos.

Irritado, deu um soco na água e, após ter confirmada sua derrota, jogou a prancha no chão e foi direto na área dos juízes protestar. O brasileiro reconheceu o erro depois e já se desculpou com a WSL, torcida e patrocinadores.

Baterias do 1º round

1 Kolohe Andino (EUA), Italo Ferreira (BRA), Joan Duru (FRA)

2 Matt Wilkinson (AUS), Jeremy Flores (FRA), Ethan Ewing (AUS)

3 Owen Wright (AUS), Ezekiel Lau (HAV), Leonardo Fioravanti (ITA)

4 Adriano de Souza (BRA), Kanoa Igarashi (EUA) e Bino Lopes (BRA)

5 Jordy Smith (AFR), Jack Freestone (AUS), Yago Dora (BRA)

6 John John Florence (HAV), Josh Kerr (AUS), Tevta Gukilau (FJI)

7 Joel Parkinson (AUS), Frederico Morais (POR) e Jadson André (BRA)

8 Gabriel Medina (BRA), Wiggolly Dantas (BRA) e Nat Young (EUA)

9 Julian Wilson (AUS), Conner Coffin (EUA) e Stuart Kennedy (AUS)

10 Sebastian Zietz (HAV), Connor O’Leary e Ian Gouveia (BRA)

11 Adrian Buchan (AUS), Michel Bourez (PLF) e Miguel Pupo (BRA)

12 Kelly Slater (EUA), Mick Fanning (AUS) e Bede Durbidge (AUS)

