Bino Lopes disputará triagem por etapa do Mundial no Rio

Tradicionalmente, o campeão brasileiro recebe o wild card para disputar a etapa do país do Mundial de Surfe. No entanto, quando chegou a vez do baiano Bino Lopes, que levou o título nacional em 2015, a situação mudou de figura.

Lopes terá de vencer uma triagem contra 15 concorrentes, em 9 de maio, para se juntar às estrelas do surfe no Rio de Janeiro. O evento ocorre um dia antes de a etapa carioca do Mundial começar.

A vaga extra para um brasileiro é oferecida pela Federação de Surfe do Rio de Janeiro (Feserj), e todos os rivais de Bino Lopes na triagem são representantes do estado.

Abílio Fernandes, presidente da Feserj, diz ter sido "voto vencido" no conselho de atletas na hora de decidir pela triagem. Fernandes afirma que o estatuto da Feserj dá plenos poderes para os atletas deliberarem a respeito da vaga. "Eles vinham reivindicando que o evento, por ser no rio, deveria contemplar surfistas cariocas", explica.

Organizador da etapa do Mundial, Xandi Fontes confirma a triagem, mas revela que há a possibilidade de se classificarem dois ao invés de apenas um dos 16 surfistas.

Diante da situação, Bino Lopes se sente prejudicado: "Isso é injusto. Há nove anos essa vaga é do campeão brasileiro sem precisar de triagem".

O Mundial está na sua 2ª etapa, na Austrália. No momento, o evento encontra-se interrompido por falta de ondas.

adblock ativo