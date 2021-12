Bicicross: baianos levam medalhas em competições na Bolívia

Três pilotos baianos de bicicross subiram ao pódio nos Campeonatos Latino-Americano e Sul-Americano de BMX, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Paôla Reis, Gabriel Reis, e Leonardo Gonçalves, que fizeram parte da delegação Brasileira, composta por seis atletas, conquistaram medalhas nas competições realizadas entre os dias 1º e 2 de novembro.

O grande destaque da disputa foi a atleta Paôla Reis, de 15 anos. Ela disputou duas competições e faturou ouro em ambas. Além de colecionar os títulos do brasileiro, da Copa do Brasil (etapa Salvador) e do baiano, na categoria Elite Feminina, Paôla também agregou ao seu currículo o título de Campeã Latino-Americana e Sul-Americana.

Na categoria Cruiser 25-29 anos, Leonardo Gonçalves também chegou às finais e conquistou a medalha de prata no Latino-Americano. Já na categoria Júnior Masculino, Gabriel Reis, de 17 anos, se classificou em 7º lugar no Sudamericano, e 7º lugar no Latino-americano.

Ao todo, participaram 294 pilotos de 12 países. A competição somou pontos importantes para a categoria olímpica do ranking mundial da União Ciclística Internacional.

