Bicampeã olímpica no judô, Kayla Harrison assina com rival do UFC

Medalhista de ouro nas últimas duas edições dos Jogos Olímpicos na categoria até 78kg do judô e conhecida no Brasil pela rivalidade com Mayra Aguiar, Kayla Harrison está iniciando a aguardada transição dela para o MMA. Nesta quinta-feira, 27, ela anunciou que assinou contrato com a World Series of Fighting (WSOF), rival do UFC.

Ainda não há previsão para a primeira luta dela nas artes marciais mistas. Por enquanto, ela será embaixadora do WSOF e comentarista da entidade, participando, nessa função, do WSOF 34, na noite de 31 de dezembro, no Madison Square Garden, em Nova York. De acordo com a própria lutadora, ela ainda deve precisar de mais um ano de treinos para estrear no MMA. [aspas]

Harrison é amiga pessoal de Ronda Rousey, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, e as duas chegaram a morar juntas. Depois do ouro no Rio, Harrison já havia deixado claro que migraria para o MMA. Aos 26 anos, ela tem potencial para se tornar uma das estrelas da modalidade, que vem ganhando espaço entre as mulheres.

