Bia Haddad passa pelo qualifying e pega norte-americana na 1ª rodada em Praga

A brasileira Bia Haddad Maia garantiu vaga na chave principal do Torneio de Praga nesta segunda-feira 1º. A tenista número 144 do mundo suou, mas confirmou a classificação ao derrotar a croata Donna Vekic na última rodada do qualifying por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.

Número 84 do mundo e quarta cabeça de chave do qualifying, Vekic entrou em quadra com o favoritismo nesta segunda e até começou bem, mas levou a virada da brasileira, que precisou de 2h07min para fechar. Bia Haddad soube defender em seu serviço e atacou o saque da croata, confirmando quatro das oito oportunidades de quebra que teve.

Bia Haddad vem tendo uma temporada de afirmação em 2017 e, aos 20 anos, tem aparecido cada vez mais nas chaves principais dos torneios da WTA. Mas em sua última participação, em Stuttgart, no fim do mês passado, ela não passou da estreia do qualifying diante da alemã Anna Zaja.

Agora, contudo, a brasileira avançou à chave principal em Praga, na qual não terá uma tarefa tranquila. Ela vai encarar na primeira rodada a norte-americana Chrstina McHale, número 45 do mundo.

PLISKOVA CAI - Já pela chave principal, o Torneio de Praga viveu nesta segunda-feira algumas partidas de sua primeira rodada, e já com uma zebra. Principal favorita da competição, a checa Karolina Pliskova foi surpreendida logo na estreia e caiu diante da italiana Camila Giorgi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2.

Depois de um primeiro set equilibrado, Giorgi arrancou para fechar o duelo com a número 3 do mundo em 1h38min de partida. Agora, a 99.ª colocada do ranking vai encarar a vencedora do duelo entre a chinesa Qiang Wang (57.ª) e a grega Maria Sakkari (95.ª).

O dia também teve derrotas de duas alemãs na estreia. Annika Beck caiu diante da francesa Oceane Odin por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Já Carina Witthoeft levou a virada da checa Marketa Vondrousova: 6/7 (6/8), 7/5 e 6/2.

