Bia Ferreira e Arthur Nory conquistam Prêmio Brasil Olímpico

Aconteceu no final da noite desta terça, 10, na Cidade das Artes (Rio de Janeiro), a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico. E os grandes destaques da noite foram a boxeadora Beatriz Ferreira e o ginasta Arthur Nory, escolhidos, respectivamente, como melhores atletas entre as mulheres e os homens em 2019.

As escolhas de Beatriz e de Nory se justificam pelo ótimo ano dos dois. A boxeadora foi campeã mundial, em outubro na China, e pan-americana, em julho no Peru.

Já o ginasta se destacou ao conquistar o lugar mais alto no pódio no mundial realizado em outubro em Sttutgart (Alemanha), na barra fixa.

Homenagem a Oscar Schmidt

Outra homenagem marcante da noite ficou por conta da entrega do Troféu Adhemar Ferreira da Silva ao ex-jogador de basquete Oscar Schmidt. Com cinco participações olímpicas, e um título pan-americano, em Indianápolis (EUA), em 1987, o “mão santa” recebeu merecidamente o troféu destinado aos grandes nomes do esporte brasileiro.

Atleta da galera

Outro atleta a brilhar nesta noite foi Hugo Calderano, do tênis de mesa. O jovem foi eleito o atleta da galera.

Melhores treinadores

Além de atletas, o Prêmio Brasil Olímpico homenageou os melhores treinadores do ano de 2019. Renan Dal Zotto recebeu a honraria pelo trabalho realizado à frente da seleção brasileira de vôlei masculino. Já Mateus Alves foi premiado pela atuação junto à boxeadora Beatriz Ferreira.

Destaques por modalidades

Durante a cerimônia desta noite também foram premiados os melhores atletas de cada modalidade em 2019. Veja os vencedores:

Atletismo: Darlan Romani

Badminton: Ygor Coelho

Basquete 5X5: Erika Souza

Basquete 3X3: Jefferson Socas

Beisebol: Rodrigo Takahashi

Boxe: Beatriz Ferreira

Canoagem Slalom: Ana Sátila

Canoagem Velocidade: Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle: Cauan Madona

Ciclismo BMX Racing: Paôla Reis

Ciclismo Estrada: Magno Nazaret

Ciclismo Mountain Bike: Henrique Avancini

Ciclismo Pista: Daniela Lionço – Wellyda Rodrigues

Desportos Na Neve: Michel Macedo

Desportos No Gelo: Nicole Silveira

Escalada Esportiva: Cesar Grosso

Esgrima: Nathalie Moellhausen

Futebol: Alisson Becker

Ginástica Artística: Arthur Nory

Ginástica Rítmica: Bárbara Domingos

Ginástica Trampolim: Camilla Gomes

Golfe: Alexandre Rocha

Handebol: Eduarda Amorim

Hipismo Adestramento: João Paulo dos Santos

Hipismo CCE: Carlos Eduardo Parro

Hipismo Saltos: Marlon Zanotelli

Hóquei Sobre Grama e Indoor: Mayara Eiko Ugochi Fedrizzi

Judô: Mayra Aguiar

Karatê: Valéria Kumizaki

Levantamento de Pesos: Fernando Reis

Maratona Aquática: Ana Marcela Cunha

Nado Artístico: Luisa Borges

Natação: Bruno Fratus

Pentatlo Moderno: Iêda Guimarães

Polo Aquático: Gustavo Guimarães

Remo: Pau Vela Maggi – Xavier Vela Maggi

Rugby: Rafaela Zanellato

Saltos Ornamentais: Isaac Souza – Kaique Kauan De Morais Alves

Skate: Pamela Rosa

Softbol: Mayra Sayumi Akamine

Surfe: Gabriel Medina

Taekwondo: Milena Titoneli

Tênis: João Menezes

Tênis de Mesa: Hugo Calderano

Tiro com Arco: Marcus Vinicius D’Almeida

Tiro Esportivo: Leonardo Lustoza

Triathlon: Luisa Baptista

Vela: Kahena Kunze – Martine Grael

Vôlei de Praia: Agatha Rippel – Eduarda Lisboa

Voleibol: Bruno Rezende

Wrestling: Lais Nunes

