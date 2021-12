Bethe provoca Ronda: 'Não volte a usar drogas'

A luta está marcada para o dia 1º de agosto, no próximo semestre, mas o clima entre a brasileira Bethe Correia e a norte-americana Ronda Rousey já é tenso. Elas disputam o cinturão no UFC 190, no Rio de Janeiro, que atualmente é da Ronda.

Ronda está em turnê de divulgação da biografia sobre a sua vida em que fala, entre outras coisas, sobre as suas experiência com drogas, remédios e a boêmia. Em um dos eventos que participou, ela disse que não vai vencer a luta contra a brasileira no primeiro round 'porque quer' e que, se quisesse, venceria.

As declarações da norte-americana, conjuntamente com as revelações da biografia, não passaram batidas para a brasileira. "Só espero que ela saiba lidar com essa derrota melhor do que quando perdeu a última vez e não volte a usar drogas, afirmou Bethe ao site Combate.

Ela também mandou um recado direto para Ronda: "você não tem ideia do quão dura eu sou".

