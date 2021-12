Bernardinho chama mais três para treinos da seleção

O técnico Bernardinho anunciou nesta quarta-feira, 7, mais três nomes convocados para a seleção masculina de vôlei. O ponteiro Lipe, o levantador Raphael e o oposto Theo foram chamados pelo treinador e se juntam à equipe, que já treina com parte do grupo no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, no Rio.

Com a convocação, chega a 22 o número de atletas chamados. Os outros são: os levantadores Bruninho, Murilo Radke e Fernando, os opostos Leandro Vissotto e Rafael Araújo, os centrais Lucão, Sidão, Gustavão, Matheus, Otávio e Flávio, os ponteiro Lucarelli, Murilo, Lucas Loh, Maurício Borges, Douglas e Rodriguinho, e os líberos Mário Jr. e Felipe.

Estes nomes se preparam visando a disputa de dois importantes compromissos para a seleção brasileira. O primeiro será a Liga Mundial. A equipe de Bernardinho estreará no próximo dia 23 contra a Itália, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Na segunda etapa, terá pela frente a Polônia, em Maringá, Paraná, e por fim, o Irã, em São Paulo.

Os treinos em Saquarema também visam a disputa do Campeonato Mundial, no qual o Brasil lutará por seu quarto título. A competição acontecerá na Polônia entre os dias 30 de agosto e 21 de setembro.

