Benfica empresta Talisca ao Besiktas

Meia-atacante revelado no Bahia, Anderson Talisca, natural de Feira de Santana, vai defender o Besiktas, da Turquia, nesta temporada. Ele desembarcou nesta segunda-feira, 22, Istambul, onde já posou para fotos com a faixa do clube e assinará contrato por empréstimo nesta terça, 23.

No Benfica, Talisca teve dias de brilho em seus primeiros meses no time na temporada 2014/15. Chegou até a brigar pela artilharia do Campeonato Português. Depois, acabou perdendo espaço e vinha amargando o banco de reservas.

