Benfica e PSG avançam na Liga dos Campeões

As vitórias apertadas de Benfica e Paris Saint-Germain nos jogos de ida indicavam partidas dramáticas nesta quarta-feira, 9, porém, as duas equipes tiveram mais tranquilidade do que o esperado para garantir a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões.

Os portugueses viveram maiores dificuldades. Na Rússia, Hulk colocou o Zenit na frente aos 24 do segundo tempo e, naquele momento, levava a decisão para os pênaltis. Porém, Gaitán empatou aos 40 e, já nos acréscimos, o feirense Anderson Talisca, revelado no Bahia, sacramentou o 2 a 1 para o Benfica.

"Estamos todos felizes pela classificação e fico muito satisfeito por ter ajudado a equipe com este gol", declarou Talisca, via assessoria.

Em Londres, o PSG correu menos riscos no 2 a 1 sobre o Chelsea. Abriu o placar com Rabiot e, depois de ter sofrido o empate em tento anotado pelo brasileiro Diego Costa, voltou a ficar na frente graças ao gol de Ibrahimovic.

