Belluci perde para argentino e está fora do Brasil Open

O brasileiro Thomaz Bellucci está eliminado do Brasil Open, torneio realizado nas quadras de saibro da Costa do Sauípe, na Bahia, e que dá 250 pontos ao campeão. Nesta quinta-feira, pelas quartas de final, o tenista número 1 do País e 37 do mundo foi derrotado pelo argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 20 minutos de jogo.



Além do ótimo desempenho mental e físico do argentino, o número 39 do ranking mundial da ATP, Bellucci foi atrapalhado por uma torção que sofreu em seu tornozelo esquerdo ao deslizar no saibro na tentativa de salvar uma bola no terceiro game da partida. O brasileiro teve de pedir atendimento médico e visivelmente se sentiu incomodado durante o restante do confronto.

