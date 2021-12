Bellucci volta ao Top 40 após boa campanha na Espanha

A boa campanha no Torneio de Barcelona recolocou Thomaz Bellucci no grupo dos 40 melhores tenistas do mundo. O tenista brasileiro assumiu a 40ª colocação no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, após avançar até as quartas de final da competição disputada em quadras de saibro na Espanha.

O brasileiro somou 90 pontos em razão da sua campanha no Torneio de Barcelona e subiu quatro posições na lista, com 987. Porém, a lesão abdominal que o levou a desistir de jogar a sua partida das quartas de final também o obrigará a ficar fora do Torneio de Munique nesta semana.

Sem alterações nas 15 primeiras posições, o ranking da ATP segue sendo liderado com folga por Novak Djokovic. O tenista sérvio está na primeira colocação com 12.900 pontos, mais de quatro mil de vantagem para o suíço Roger Federer, segundo colocado com 8.670 pontos, apenas 100 a mais do que o britânico Andy Murray, que ocupa o terceiro lugar.

O espanhol David Ferrer continua na quarta posição no ranking da ATP, agora com 6.920 pontos. Na semana passada, ele defendia 300 pontos da decisão de 2012 do Torneio de Barcelona, mas acabou sendo eliminado na sua estreia. Mesmo assim, perdeu apenas 50 pontos, pois contabilizou outros 250 de uns dos ATP 250 que ele venceu anteriormente e ainda não tinham sido somados.

O também espanhol Rafael Nadal permanece em quinto lugar no ranking, com 5.985 pontos, após defender com êxito o seu título de 2012 em Barcelona. O checo Tomas Berdych é o sexto colocado na lista, com apenas 10 pontos de vantagem para o argentino Juan Martin del Potro. Os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet e o sérvio Janko Tipsarevic completam o Top 10.

Vice-campeão em Barcelona, o espanhol Nicolás Almagro continua em 12º lugar no ranking da ATP. O checo Lukas Rosol subiu 13 posições e agora está na 35ª colocação após ser campeão do Torneio de Bucareste. Já o espanhol Guillermo García-Lopez, vice na Romênia, saltou 21 postos e ocupa o 66º lugar.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º Novak Djokovic (SER), 12.900 pontos

2.º Roger Federer (SUI), 8.670

3.º Andy Murray (GBR), 8.570

4.º David Ferrer (ESP), 6.920

5.º Rafael Nadal (ESP), 5.985

6.º Tomas Berdych (RCH), 4.760

7.º Juan Martín del Potro (ARG), 4.750

8.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.875

9.º Richard Gasquet (FRA), 3.365

10.º Janko Tipsarevic (SER), 3.000

11.º Marin Cilic (CRO), 2.675

12.º Nicolás Almagro (ESP), 2.615

13.º Milos Raonic (CAN), 2.225

14.º Tommy Haas (ALE), 2.215

15.º Kei Nishikori (JAP), 2.090

16.º Stanislas Wawrinka (SUI), 2.005

17.º Gilles Simon (FRA), 1.940

18.º Andreas Seppi (ITA), 1.895

19.º Sam Querrey (EUA), 1.870

20.º Juan Monaco (ARG), 1.785

40.º Thomaz Bellucci (BRA), 987

86.º Rogério Dutra Silva (BRA), 572

106.º João Souza (BRA), 495

179.º Guilherme Clezar (BRA), 280

189.º Thiago Alves (BRA), 263

