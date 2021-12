Bellucci vence e recoloca Brasil no Grupo Mundial da Davis

Thomaz Bellucci derrotou neste domingo Roberto Bautista Agut no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e decretou o retorno do Brasil para o Grupo Mundial da Copa Davis, com a vitória parcial sobre a Espanha por 3 a 1.

No quarto jogo da série válida pela repescagem da competição, o tenista número 1 do país superou o terceiro melhor espanhol e 15º do mundo por 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6, 6-3 e 6-2.

Bellucci já havia vencido seu jogo contra Pablo Andújar na sexta-feira. Em seguida, o próprio Agut igualou a disputa com vitória sobre Rogério Dutra Silva, o Rogerinho. Ontem, o Brasil voltou a ficar na frente do placar com a vitória de Bruno Soares e Marcelo Melo, nas duplas, sobre David Marrero e Marc López.

