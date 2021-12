Bellucci vence Dodig na estreia do Torneio de Munique

Depois de furar o qualifying do Torneio de Munique, Thomaz Bellucci estreou com uma boa vitória na chave principal do ATP 250 alemão nesta terça-feira, 29. O tenista brasileiro superou o croata Ivan Dodig, oitavo cabeça de chave da competição realizada em quadras de saibro, por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/0) e 6/4.

Eliminado na semana passada na primeira rodada em Bucareste e logo nos jogos iniciais do qualifying do Masters 1000 de Miami e Montecarlo, o tenista número 1 do País e atual 122º do mundo não ganhava uma partida válida pela chave principal de um torneio da ATP desde fevereiro, quando avançou às semifinais do Brasil Open, em São Paulo.

Curiosamente, Bellucci irá reencontrar na segunda rodada de Munique o seu algoz na última edição do torneio realizado na capital paulista. Trata-se do argentino Federico Delbonis, que na última segunda-feira estreou na Alemanha derrotando o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, com 6/2 e 7/6 (7/4).

Em fevereiro, Bellucci caiu por 2 sets a 1 diante de Delbonis, hoje 44º colocado da ATP, que levou a melhor sobre o brasileiro também em outros dois duelos. Primeiro no Torneio de Viña del Mar de 2012 e depois no de Gstaad de 2013, nos quais ganhou em sets diretos.

Para ter chance de encerrar o jejum diante de Delbonis, Bellucci exibiu força ao travar um primeiro set equilibrado com Dodig. Cada tenista obteve uma quebra de saque na parcial e a disputa acabou indo para o tie-break, no qual o brasileiro foi absoluto ao fazer 7/0. Já na segunda parcial, ao converter o único break point cedido pelo croata, Bellucci abriu vantagem para poder fazer 6/4.

Outros dois cabeças de chave eliminados em jogos já encerrados nesta terça em Munique foram o alemão Philipp Kohlschreiber e o espanhol Feliciano López, respectivos quinto e sexto pré-classificados. O primeiro deles foi superado pelo usbeque Denis Istomin, que ganhou por 2 sets a 1, com 7/5, 2/6 e 6/4. Já López foi batido pelo alemão Jan-Lennard Struff com parciais de 6/3 e 6/4.

Já o italiano Andres Seppi confirmou a sua condição de sétimo cabeça de chave ao derrotar o alemão Michael Berrer por 6/3 e 7/5. O eslovaco Martin Klizan, por sua vez, arrasou o israelense Dudi Sela por 6/1 e 6/2 e será rival do russo Mikhail Youzhny, terceiro pré-classificado, na segunda rodada.

adblock ativo