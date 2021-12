Bellucci vence Berdych e vai às semifinais em Madri

O brasileiro Thomaz Bellucci conseguiu um feito histórico nesta sexta-feira ao se classificar para as semifinais do Masters 1000 de Madri com mais uma vitória sobre um dos dez melhores tenistas do mundo. Com atuação consistente, ele derrotou o checo Bardych, sétimo colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3, em 1 hora e 33 minutos.

Número 36 do mundo, Bellucci, que já foi campeão em Gstaad (2009) e Santiago (2010), alcançou com essa vitória o melhor desempenho da sua carreira. Além disso, encerrou um jejum de oito anos do tênis brasileiro sem disputar uma semifinal de um Masters 1000. O último havia sido Gustavo Kuerten, em 2003, quando foi derrotado na final de Indian Wells pelo australiano Lleyton Hewitt.

Esta foi a segunda vitória consecutiva de Bellucci sobre um Top 10, já que antes de bater Berdych, atual vice-campeão de Wimbledon, ele havia passado pelo escocês Andy Murray, número 4 do mundo, na quinta-feira, em duelo válido pelas oitavas de final, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Também neste ano, ele havia superado outro Top 10, o espanhol Fernando Verdasco, no Torneio de Acapulco.

Nas semifinais, marcadas para sábado, Bellucci vai duelar com o vencedor do duelo entre o sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo e invicto em 2011, com 29 vitórias, e o espanhol David Ferrer, sexto colocado no ranking da ATP, que será realizado ainda nesta sexta-feira.

O jogo - Derrotado nos dois confrontos anteriores contra Berdych, Bellucci entrou em quadra apoiado pelas vitórias sobre o espanhol Pablo Andújar, o alemão Florian Mayer, e, principalmente, Murray. E o tenista brasileiro teve atuação firme e consistente diante do tenista checo, sem permitir que o adversário tivesse sequer um break-point. No duelo, Bellucci conseguiu 26 winners e cometeu 27 erros não-forçados. Já Berdych teve número piores, com dez bolas vencedoras e 31 equívocos.

O primeiro set foi extremamente equilibrado, com os dois tenistas sacando forte. Assim, nenhum dos tenistas tiveram chance de quebra de serviço e o duelo seguiu para o tie-break. Bellucci dominou a disputa, chegou a abrir 6/1, e a fechou em 7/2 para triunfar na primeira parcial.

O segundo set também foi muito disputado e sem quebras de serviço até o sétimo game. No oitavo, Berdych cedeu o único break-point do jogo. O tenista checo cometeu um erro e permitiu que o tenista brasileiro abrisse 5/3. Em seguida, Bellucci confirmou o seu serviço, fechou a parcial em 6/3 e a partida em 2 sets a 0 para se garantir nas semifinais do Masters 1000 de Madri.

