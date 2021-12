Bellucci vence belga e vai encarar Nadal nas quartas de final do tênis olímpico

Thomaz Bellucci avançou às quartas de final da chave masculina de simples dos Jogos Olímpicos do Rio, nesta quinta-feira à tarde, ao vencer o belga David Goffin por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (12/10) e 6/4, em 1h59min de duelo.

Com o resultado expressivo conquistado diante do atual 13º colocado do ranking mundial, o tenista número 1 do Brasil se credenciou para enfrentar na próxima fase o espanhol Rafael Nadal, que em outro confronto já encerrado no dia no Centro Olímpico de Tênis superou o francês Gilles Simon por 7/6 (7/5) e 6/3.

Hoje na 54ª posição do ranking mundial, Bellucci irá enfrentar Nadal pela sexta vez em sua carreira, sendo que o espanhol, quinto colocado da ATP, levou a melhor em todos os confrontos disputados entre os dois até aqui e nunca perdeu sequer um set para o tenista paulista.

Quatro destes duelos foram em torneios de Grand Slam, com Nadal derrotando Bellucci em duas oportunidades em Roland Garros (em 2008 e 2010), em piso de saibro, e em outras duas em Wimbledon (em 2012 e 2015), na quadra de grama. Também no ano passado, o ex-número 1 do mundo venceu o brasileiro no Rio Open, principal ATP realizado no Brasil, então disputado em quadras de saibro.

Desta forma, nesta sexta-feira será a primeira vez que Bellucci e Nadal irão se enfrentar em uma quadra dura. Para ter chance de encarar o campeão olímpico em Pequim-2008 mais uma vez e lutar para entrar na briga por medalhas com um possível avanço às semifinais, o brasileiro exibiu força diante de um rival que era tido como um dos candidatos a medalha no Rio no torneio de simples masculino.

No primeiro set, Bellucci aproveitou as duas chances que teve de quebrar o saque de Goffin, que também converteu dois break points. Assim, a disputa foi ao tie-break, no qual o brasileiro triunfou por um apertado 12/10.

Já segunda parcial, empolgado com o apoio da torcida e cheio de confiança, Bellucci desta vez confirmou todos os seus saques e aproveitou uma de duas oportunidades de ganhar games no serviço do belga para abrir vantagem e depois fechar o jogo em 6/4.

Nadal voltará a defender favoritismo diante de Bellucci, mas o brasileiro tentará aproveitar o fato de que o espanhol joga no Rio após ficar mais de dois meses afastado das quadras por causa de uma lesão no punho esquerdo.

