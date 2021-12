Bellucci supera georgiano e vai às semifinais em challenger alemão

O brasileiro Thomaz Bellucci conquistou mais uma vitória no Torneio Challenger de Braunschweig. Nesta quinta-feira, o cabeça de chave número 1 da competição alemã, disputada em quadras de saibro, avançou às semifinais ao superar o georgiano Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, em 1 hora e 7 minutos.

"Joguei muito bem hoje. Acredito que foi o meu melhor jogo da semana até aqui. Isso me motiva ainda mais para buscar o título", afirmou Bellucci, o número 62 do mundo, que já venceu o torneio alemão uma vez, em 2012.

Nas semifinais, marcadas para esta sexta-feira, o brasileiro vai duelar com o russo Teymuraz Gabashvili, número 103 do mundo, que passou de fase ao superar o japonês Taro Daniel, por 7/6 (7/5) 6/1.

Bellucci tentará ampliar o ótimo retrospecto diante do russo, a quem venceu nos três duelos já realizados. "O Gabashvili vem jogando bem essa semana, é um jogador perigoso, experiente, com bons golpes de fundo de quadra. Vou ter que estar concentrado e atento desde o início", disse.

Eliminado na segunda rodada de Wimbledon, Bellucci optou por permanecer na Europa e jogar o challenger alemão, em busca de ritmo de jogo e também de mais pontos no ranking da ATP - o título poderá colocá-lo novamente no Top 50 da lista. Na próxima semana, ele vai defender o Brasil em duelo com o Equador, marcado para Belo Horizonte, que valerá uma vaga na repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis.

