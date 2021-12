Bellucci supera argentino na estreia no Brasil Open

O brasileiro Thomaz Bellucci teve uma estreia mais complicada do que esperava no Brasil Open, na Costa do Sauípe. Diante do argentino Carlos Berlocq, o tenista número 1 do Brasil precisou segurar a pressão para vencer em dois sets, por 6/4 e 7/5, em 1h43min de partida.



Terceiro cabeça de chave, Bellucci avançou às quartas de final, onde terá pela frente outro argentino. Juan Ignacio Chela precisou de 2h45min para superar o polonês Lukasz Kubot, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3.

Nesta quarta, 9, o brasileiro mostrou força e eficiência no saque para abrir vantagem sobre Berlocq no primeiro set. Como tem acontecido em suas últimas partidas, Bellucci não conseguiu manter o ritmo na segunda parcial e deixou o rival crescer no jogo, após seguidos erros.



Mas, desta vez, o brasileiro reagiu rapidamente. Com boas deixadinhas, devolveu duas quebras de saque, retomou o controle da partida e fechou o jogo mostrando superioridade nos fundamentos.



Mais cedo, o Ricardo Mello também fez bonito e garantiu vaga nas quartas de final. Ele derrotou o espanhol Albert Montañes, cabeça de chave 2 do torneio, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em apenas 1h05min de partida.



"Foi muito mais tranquilo que a estreia, um jogo bem mais rápido. A quadra estava mais seca e a bola andou mais. Saquei bem e fui consistente, dominei os pontos e administrei bem a partida do início ao fim", avaliou o brasileiro, que vai encarar o espanhol Pablo Andujar na sequência. Andujar surpreendeu ao eliminar o compatriota Tommy Robredo por 2 a 1 - 6/4, 5/7 e 6/2.



Ainda nesta quarta, o ucraniano Aleksandr Dolgopolov, grande surpresa do Aberto da Austrália, superou o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Nas quartas, Dolgopolov enfrentará o italiano Potito Starace.

