Bellucci sobe uma posição no ranking após Copa Davis

Após comandar o Brasil na vitória sobre a Espanha na Copa Davis, Thomaz Bellucci subiu uma posição no ranking da ATP atualizado nesta segunda-feira. O brasileiro aparece agora em 82º, sua melhor colocação na temporada até agora.

Bellucci foi o herói do triunfo que garantiu o retorno do Brasil ao Grupo Mundial, equivalente à primeira divisão da Copa Davis, no fim de semana. Ele obteve dois dos três pontos obtidos pela equipe nacional, no Ginásio do Ibirapuera, na série melhor-de-cinco jogos.

O brasileiro foi o único a ganhar posição na lista desta segunda no ranking de simples. João Souza, o Feijão, perdeu seis colocações e caiu para 109º. Guilherme Clezar, reserva da equipe da Davis, perdeu dois postos e aparece agora em 191º. Já André Ghem caiu três lugares, para o 197º posto.

Rogério Dutra Silva, que perdeu o único jogo do Brasil na Davis, trocou o 201º pelo 203º lugar. Nas duplas, não houve mudanças. Marcelo Melo segue em quinto lugar, enquanto Bruno Soares divide o sexto posto com o austríaco Alexander Peya, seu parceiro no circuito.

No Top 20 do ranking de simples, apenas duas mudanças movimentaram a lista dos principais tenistas do mundo. O checo Tomas Berdych trocou de posição com o canadense Milos Raonic. Berdych caiu para o sétimo lugar, enquanto Raonic ficou com a sexta posição. Jo-Wilfried Tsonga, que ajudou a levar a França à final da Davis, subiu para 11º, desbancado o escocês Andy Murray para o 12º posto.

