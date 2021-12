Bellucci sobe 11 posições após ir bem na Alemanha

A boa campanha no Torneio de Munique levou o brasileiro Thomaz Bellucci a recuperar terreno na atualização desta segunda-feira, 5, do ranking da ATP. O melhor tenista do País saltou 11 posições e agora está na 111ª colocação, após ter êxito no qualifying e avançar até as quartas de final do ATP 250 alemão.

Com essa campanha, Bellucci somou 45 pontos e chegou aos 524. Assim, ele está a 61 pontos do grupos dos 100 primeiros colocados do ranking. Eliminado no qualifying do Masters 1000 de Madri, o brasileiro voltará a jogar apenas na próxima semana, quando disputará o Challenger de Bordeaux, na França.

Sem alterações nas 15 primeiras posições, o ranking da ATP continua sendo liderado pelo espanhol Rafael Nadal, com 12.900 pontos, seguido pelo sérvio Novak Djokovic, com 11.040. E o espanhol ganhou uma folga nesta semana, pois Djokovic não participará do Masters 1000 de Madri. A ausência é importante para Nadal, pois ele estava ameaçado de perder a liderança, afinal, terá que defender os 1.000 pontos relativos ao título de 2013, enquanto o sérvio só tem dez pontos a descartar.

Os dois são seguidos pelo suíço Stanislas Wawrinka, agora com 6.375 pontos após não atuar na semana passada e, portanto, não defender o título do Torneio de Oeiras. Wawrinka tem 570 pontos de vantagem para o compatriota Roger Federer, o quarto colocado.

O espanhol David Ferrer é o quinto colocado, mas com apenas 70 pontos a mais do que o checo Tomas Berdych. O argentino Juan Martin del Potro continua na sétima posição, seguido pelo britânico Andy Murray, pelo canadense Milos Raonic e pelo norte-americano John Isner, que completam, em ordem a lista dos dez primeiros colocados do ranking.

Campeão do Torneio de Oeiras, em Portugal, o argentino Carlos Berlocq subiu 11 posições na lista e agora está em 51º lugar. Já o eslovaco Martin Klizan, que conquistou o título do Torneio de Munique, ascendeu 49 postos e ocupa a 62ª colocação.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1º - Rafael Nadal (ESP), 12.900 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 11.040

3º - Stanislas Wawrinka (SUI), 6.375

4º - Roger Federer (SUI), 5.805

5º - David Ferrer (ESP), 4.850

6º - Tomas Berdych (RCH), 4.780

7º - Juan Martin Del Potro (ARG), 4.215

8º - Andy Murray (GBR), 4.040

9º - Milos Raonic (CAN), 2.580

10º - John Isner (EUA), 2.555

11º - Richard Gasquet (FRA), 2.545

12º - Kei Nishikori (JAP), 2.440

13º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.370

14º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.200

15º - Fabio Fognini (ITA), 2.190

16º - Mikhail Youzhny (RUS), 2.065

17º - Tommy Haas (ALE), 1.915

18º - Tommy Robredo (ESP), 1.890

19º - Kevin Anderson (AFS), 1.800

20º - Ernests Gulbis (LET), 1.780

111º - Thomaz Bellucci (BRA), 524

138º - João Souza (BRA), 430

176º - Rogério Dutra Silva (BRA), 305

197º - Guilherme Clezar (BRA), 255

200º - André Ghem (BRA), 248

adblock ativo