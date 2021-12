Bellucci reencontra Giraldo em estreia no Brasil Open

Após ser eliminado por David Ferrer no Rio Open, Thomaz Bellucci já começou a projetar sua estreia no Brasil Open, em São Paulo, na próxima semana. Pelo sorteio realizado neste sábado, o brasileiro vai rever o colombiano Santiago Giraldo em seu primeiro confronto no Ginásio do Ibirapuera.

No saibro do Rio, Bellucci derrotou Giraldo logo na primeira rodada e emplacou boa sequência até ser superado pelo favorito Ferrer. "Será um novo jogo, dessa vez eu buscarei entrar em quadra mais sólido e concentrado do que no último confronto. O objetivo é manter o bom nível de jogo e começar como eu terminei a partida passada", disse o tenista.

Se vencer, Bellucci terá pela frente o vencedor do confronto envolvendo o alemão Julian Reister e o austríaco Andreas Haider-Maurer. Nas quartas de final, o eventual adversário seria o espanhol Marcel Granollers, terceiro cabeça de chave.

O Brasil terá ao menos mais dois representantes na chave principal: João Souza, o Feijão, e Guilherme Clezar. O primeiro fará sua estreia contra o holandês Robin Haase, enquanto Clezar vai duelar com o eslovaco Martin Klizan. O País poderá ter mais tenistas na disputa, a depender dos resultados do qualifying, que ainda não foram definidos.

Grande surpresa da competição, Flávio Saretta não resistiu ao austríaco Philipp Oswald e foi eliminado logo na primeira rodada do quali, por duplo 6/2. O veterano brasileiro não disputava uma partida profissional desde março de 2009.

A chave do Brasil Open será liderada pelo alemão Tommy Haas, principal favorito ao título, pelo espanhol Nicolas Almagro, tricampeão do torneio, e pelo próprio Marcel Granollers.

