Bellucci perde match point, leva virada e cai em estreia

Thomaz Bellucci amargou mais uma dura eliminação precoce em um torneio de circuito profissional. Nesta terça-feira, o tenista brasileiro foi derrotado pelo espanhol Tommy Robredo em uma partida na qual chegou a desperdiçar um match point e acabou sofrendo uma derrota de virada em sua estreia no Masters 1.000 de Cincinnati. O seu adversário acabou triunfando com parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (9/7) e 6/2.

Essa foi a quinta eliminação consecutiva de Bellucci em uma estreia, depois dele ter caído também na primeira rodada em Hamburgo, Gstaad, Kitzbuhel e no Masters 1.000 de Montreal, este último realizado na semana passada.

Com o triunfo sobre o tenista número 1 do Brasil, Robredo se credenciou para enfrentar na segunda rodada o vencedor do confronto entre o italiano Andreas Seppi e o suíço Stanislas Wawrinka, também programado para acabar nesta terça.

No duelo diante de Robredo, cada tenista conseguiu uma quebra de saque no primeiro set e a disputa foi ao tie-break, no qual Bellucci conseguiu a proeza de salvar cinco set points e depois obteve a virada para fechar em 8 a 6.

Já no segundo set, sem quebras conseguidas por nenhum dos dois jogadores, a parcial foi novamente para o desempate. O espanhol iniciou bem melhor esse tie-break, chegando a abrir 5 a 0, mas o brasileiro reagiu e chegou a ter um match point quando virou para 7 a 6. Porém, mesmo com o saque na mão para liquidar a fatura, vacilou e viu seu rival fazer 9/7.

Abalado com a perda da oportunidade que teve no set anterior e com o peso da má fase que vive nas costas, Bellucci fez uma terceira parcial muito ruim, na qual não ameaçou o saque do espanhol nenhuma vez e sofreu duas quebras de serviço, sucumbindo em 6/2.

OUTROS JOGOS

Em outra partida já encerrada nesta terça, o alemão Tommy Haas, 11.º cabeça de chave, estreou com vitória sobre o sul-africano Kevin Anderson por duplo 6/4. Com isso, se credenciou para enfrentar na segunda rodada o espanhol Marcel Granollers.

Já o japonês Kei Nishikori não conseguiu justificar a sua condição de 10.º cabeça de chave diante do espanhol Feliciano López, que venceu por 6/4 e 7/6 (7/4) em sua estreia, se garantindo em um próximo duelo contra o francês Jeremy Chardy.

O russo Nikolay Davydenko também estreou com vitória ao derrotar o francês Benoit Paire por 7/6 (10/8) e 6/3. Assim, o veterano tenista da Rússia será o rival de estreia do argentino Juan Martín del Potro, sétimo cabeça de chave, na segunda rodada.

O finlandês Jarkko Nieminen, por sua vez, será o primeiro adversário do checo Tomas Berdych, sexto pré-classificado. Ele avançou ao bater o francês Edouard Roger-Vasselin por 6/3 e 6/4. Jogando em casa, o norte-americano John Isner estreou vencendo o alemão Florian Mayer, também por 6/3 e 6/4, e será o primeiro rival do francês Richard Gasquet, que também já começa a sua campanha na segunda rodada.

