Bellucci leva susto, mas vence na estreia em Paris

O brasileiro Thomaz Bellucci fez uma partida dramática em sua estreia em Roland Garros. Depois de abrir 2 sets a 0 no placar, cedeu o empate ao alemão Benjamin Becker e assustou a torcida, receosa de uma virada, antes de se reabilitar no saibro de Paris e fechar o jogo por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 6/4, 3/6, 4/6 e 6/2, em quase três horas de partida.

O número 1 do País, e 108º do ranking da ATP, esteve com o jogo na mão ainda no terceiro set, quando abriu 4/2 na parcial e só precisava confirmar seus games de saque para confirmar a vitória. Bellucci, porém, cedeu o empate, levou a virada e viu Becker alongar o confronto até o quinto set.

Na segunda rodada, o brasileiro vai enfrentar o italiano Fabio Fognini, 14º cabeça de chave torneio e uma das surpresas da temporada. Fognini venceu na rodada de abertura o alemão Andreas Beck por 6/4, 6/4 e 6/1. Bellucci e o tenista da Itália já se enfrentaram duas vezes no circuito, sem vitórias do brasileiro.

Bellucci tem como melhor resultado em torneios de Grand Slam as oitavas de final de Roland Garros de 2010, quando foi eliminado por Rafael Nadal, dono de oito títulos no saibro de Paris. O brasileiro, contudo, não vence duas partidas seguidas na chave principal de um Grand Slam desde 2011.

Nesta segunda, Bellucci começou a partida com grande superioridade, controlando os lances do fundo de quadra. No primeiro set, abriu vantagem ao quebrar o saque do 69º do ranking n quinto game, fazendo 3/2. Na segunda parcial, a dianteira veio mais cedo, com 2/1. E o roteiro parecia se repetir no terceiro set, quando fez 4/2.

O brasileiro, contudo, não resistiu às investidas de Becker e sofreu a virada no set. Para piorar, caiu de rendimento no quarto set e, sem oferecer maior resistência, sofreu novo revés. Mas no quinto set Bellucci decidiu reagir e venceu a parcial com facilidade, por 6/2.

