Bellucci e Teliana conhecem adversários de estreia na temporada

Os brasileiros Thomaz Bellucci e Teliana Pereira conheceram nesta sexta-feira, 1º, os primeiros adversários na temporada 2016 do tênis. Ambos vão participar do Torneio de Brisbane, na Austrália, e terão pela frente o belga David Goffin e a alemã Andrea Petkovic, respectivamente.

Bellucci, número 37 do mundo, vai duelar logo com um dos cabeças de chave do ATP 250 australiano. Goffin é o sexto pré-classificado e o 16º colocado no ranking. E o duelo será um tira-teima entre eles, pois o brasileiro venceu o belga em Auckland em 2013 e perdeu em Gstaad no ano passado.

Número 3 do mundo, o suíço Roger Federer é o atual campeão e cabeça de chave número 1 em Brisbane. De bye na primeira rodada, ele terá pela frente na sua estreia o vencedor do duelo entre um tenista vindo do qualifying e o australiano Benjamin Mitchell, convidado da organização.

A chave masculina de Brisbane conta com outro tenista do Top 10, o japonês Kei Nishikori. Também de bye na primeira rodada, o número 8 do mundo duelará na segunda com quem avançar no confronto entre o usbeque Denis Istomin e o casaque Mikhail Kukushkin.

Já Teliana, a número 46 do mundo, enfrentará pela primeira vez a alemã Andrea Petkovic, 24ª colocada no ranking da WTA. Em caso de vitória, o brasileira poderá duelar nas oitavas de final com a russa Maria Sharapova, número 4 do mundo e atual campeã em Brisbane, que vai estrear diante da compatriota Ekaterina Makarova.

Além de Sharapova, a chave feminina de Brisbane terá a presença de mais três das dez melhores tenistas do mundo. A romena Simona Halep, número 2 do mundo, só estreará na segunda rodada e poderá encarar uma "pedreira" pois pegará a bielo-russa Victoria Azarenka ou uma tenista vinda do qualifying.

Também apenas na segunda rodada, a espanhola Garbiñe Muguruza, terceira colocada no ranking, duelará com a eslovaca Anna Schmiedlova ou a norte-americana Varvara Lepchenko. A alemã Angelique Kerber, número 10 do mundo, estreará na primeira rodada diante da italiana Camila Giorgi.

